Мужчина с ножом напал на полицейских в столице Туниса

В Тунисе был задержан вооруженный ножом мужчина, который набросился на полицейских в центре города.
В полиции сообщили, что ЧП произошло на площади Бардо утром возле здания парламента. Мужчина напал на патруль дорожной полиции. Одного из правоохранителей он ударил ножом в шею, а второго — в лоб.
Нападавшего удалось задержать. Он признался в приверженности идеям радикального ислама. Раненые стражи порядка были госпитализированы, передает РИА Новости.
Нападавшего удалось задержать. Он признался в приверженности идеям радикального ислама. Раненые стражи порядка были госпитализированы, передает РИА Новости.
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