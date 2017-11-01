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    Мужчина с ножом напал на полицейских в столице Туниса

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    Мужчина с ножом напал на полицейских в столице Туниса

    Мужчина с ножом напал на полицейских в столице Туниса

    В Тунисе был задержан вооруженный ножом мужчина, который набросился на полицейских в центре города.

    В полиции сообщили, что ЧП произошло на площади Бардо утром возле здания парламента. Мужчина напал на патруль дорожной полиции. Одного из правоохранителей он ударил ножом в шею, а второго — в лоб.

    Нападавшего удалось задержать. Он признался в приверженности идеям радикального ислама. Раненые стражи порядка были госпитализированы, передает РИА Новости.

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