Аксёнов сообщил о восстановлении газоснабжения «Артека»

Энергетики восстановили нарушенное
из-за аварии на газопроводе газоснабжение Международного детского центра «Артек» в Крыму.
О том, что подача газа в «Артек» восстановлена, сообщил в своем Twitter глава республики Сергей Аксёнов.
Директор лагеря Алексей Каспржак в свою очередь сообщил ТАСС, что аварии на газопроводе в Крыму не повлияли на теплоснабжение и обеспечение электроэнергией лагеря.
Алексей Каспржак, директор «Артека»: «„Артек“ полностью обеспечен теплом и светом, единственное, что ощутили на себе дети, — это отключение света вчера на 10 минут».
Ранее сообщалось, что в Крыму был поврежден газопровод. Из-за аварии было прервано снабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утёс, Пушкино, Кипарисное. Правоохранительные органы прорабатывают версию подрыва.
Подача газа в Международный детский центр «Артек» восстановлена. #Крым #Россия— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 1 ноября 2017 г.
Директор лагеря Алексей Каспржак в свою очередь сообщил ТАСС, что аварии на газопроводе в Крыму не повлияли на теплоснабжение и обеспечение электроэнергией лагеря.
Алексей Каспржак, директор «Артека»: «„Артек“ полностью обеспечен теплом и светом, единственное, что ощутили на себе дети, — это отключение света вчера на 10 минут».
Ранее сообщалось, что в Крыму был поврежден газопровод. Из-за аварии было прервано снабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утёс, Пушкино, Кипарисное. Правоохранительные органы прорабатывают версию подрыва.
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