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    Аксёнов сообщил о восстановлении газоснабжения «Артека»

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    Аксёнов сообщил о восстановлении газоснабжения «Артека»

    Аксёнов сообщил о восстановлении газоснабжения «Артека»

    Энергетики восстановили нарушенное из-за аварии на газопроводе газоснабжение Международного детского центра «Артек» в Крыму.

    О том, что подача газа в «Артек» восстановлена, сообщил в своем Twitter глава республики Сергей Аксёнов.




    Директор лагеря Алексей Каспржак в свою очередь сообщил ТАСС, что аварии на газопроводе в Крыму не повлияли на теплоснабжение и обеспечение электроэнергией лагеря.

    Алексей Каспржак, директор «Артека»: «„Артек“ полностью обеспечен теплом и светом, единственное, что ощутили на себе дети, — это отключение света вчера на 10 минут».

    Ранее сообщалось, что в Крыму был поврежден газопровод. Из-за аварии было прервано снабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утёс, Пушкино, Кипарисное. Правоохранительные органы прорабатывают версию подрыва.

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