Свидетельница обвинения в студии НТВ раскрыла правду о деле продюсера Мартыненко

Известный музыкальный промоутер Евгений Мартыненко, организатор концертов зарубежных и отечественных звезд, осужден на семь лет за педофилию. Все, кто знал Евгения Мартыненко, уверены в его невиновности. Его друзья уже устроили флешмоб в социальных сетях, а близкие нанимают армию лучших адвокатов России.
Евгений Мартыненко — педофил или жертва клеветы? Сможет ли он доказать свою невиновность? И на каких основаниях суд вынес обвинительный приговор?
Больше года уже сидит в тюрьме по обвинению в педофилии Евгений Мартыненко. Сосед Дмитрий Сомов обвинил известного промоутера в домогательствах к его пятилетней дочке. В студию НТВ пришли друзья Мартыненко, которые отказываются верить в его виновность. Они уверены, что промоутер стал жертвой оговора завистливого соседа.
Во время съемки программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» в студии произошло невероятное: одна из главных свидетелей обвинения сообщила информацию, которая может повернуть всю эту историю на 180 градусов. Это дает надежду уже почти отчаявшимся родным и близким Евгения Мартыненко на то, что его дело будет пересмотрено.
Что сказал об этом деле сам Евгений Мартыненко из тюрьмы? Какие показания давали против него? Какое письмо мать обвиняемого отправила ему в тюрьму? Ответы — в «Специальном выпуске с Вадимом Такменёвым».
Мы просим считать этот выпуск программы официальным обращением в соответствующие структуры и призываем следователей провести необходимые проверки.
Больше года уже сидит в тюрьме по обвинению в педофилии Евгений Мартыненко. Сосед Дмитрий Сомов обвинил известного промоутера в домогательствах к его пятилетней дочке. В студию НТВ пришли друзья Мартыненко, которые отказываются верить в его виновность. Они уверены, что промоутер стал жертвой оговора завистливого соседа.
Во время съемки программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» в студии произошло невероятное: одна из главных свидетелей обвинения сообщила информацию, которая может повернуть всю эту историю на 180 градусов. Это дает надежду уже почти отчаявшимся родным и близким Евгения Мартыненко на то, что его дело будет пересмотрено.
Что сказал об этом деле сам Евгений Мартыненко из тюрьмы? Какие показания давали против него? Какое письмо мать обвиняемого отправила ему в тюрьму? Ответы — в «Специальном выпуске с Вадимом Такменёвым».
Мы просим считать этот выпуск программы официальным обращением в соответствующие структуры и призываем следователей провести необходимые проверки.
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