На границе Крыма с Украиной восстановили пропуск граждан

Три автомобильных КПП на границе Крыма с Украиной возобновили пропуск граждан. Об этом сообщил представитель пограничного управления ФСБ РФ по республике.
Ранее сообщалось, что на трех КПП по техническим причинам с ночи был остановлен пропуск граждан. Однако сейчас все пункты пропуска возобновили работу, передает «Интерфакс».
На границе Крыма с Украиной работают три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
На границе Крыма с Украиной работают три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
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