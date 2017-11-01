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    На границе Крыма с Украиной восстановили пропуск граждан

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    • Фото: РИА Новости, Александр Полегенько
    На границе Крыма с Украиной восстановили пропуск граждан

    На границе Крыма с Украиной восстановили пропуск граждан

    На границе Крыма с Украиной восстановили пропуск граждан
  • Фото: РИА Новости, Александр Полегенько

    • Три автомобильных КПП на границе Крыма с Украиной возобновили пропуск граждан. Об этом сообщил представитель пограничного управления ФСБ РФ по республике.

    Ранее сообщалось, что на трех КПП по техническим причинам с ночи был остановлен пропуск граждан. Однако сейчас все пункты пропуска возобновили работу, передает «Интерфакс».

    На границе Крыма с Украиной работают три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

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