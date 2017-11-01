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    Мутко рассказал о подготовке объектов к ЧМ-2018. Мутко, Самара, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМутко рассказал о подготовке объектов к ЧМ-2018

    Мутко рассказал о подготовке объектов к ЧМ-2018

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    Мутко рассказал о подготовке объектов к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Мутко рассказал о подготовке объектов к ЧМ-2018

    Мутко рассказал о подготовке объектов к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      FIFA высоко оценила готовность российских стадионов к чемпионату мира — 2018. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

      Мутко провел совещание с представителями городов, которые примут мундиаль. К первенству уже возвели 11 отелей, два десятка тренировочных площадок и пять стадионов. Один из самых сложных объектов — в Самаре. Там на стадионе завершается монтаж купола, который весит 13 тысяч тонн.

      Виталий Мутко, заместитель председателя правительства России: «Этот стадион, с точки зрения его готовности, на очень высоком уровне. Уникальный стадион, потому что практически весь — на сварке, 1600 швов надо было выполнить на этом стадионе».

      Самарский стадион — единственный, где еще не постелили газон. Мутко заявил, что это сделают в ближайшее время. Чемпионат состоится летом будущего года. Матчи пройдут в 11 российских городах, включая Москву, Петербург, Казань и Сочи.

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