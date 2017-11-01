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    ФСБ сообщила о перекрытии границы Крыма с Украиной

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Александр Полегенько
    ФСБ сообщила о перекрытии границы Крыма с Украиной

    ФСБ сообщила о перекрытии границы Крыма с Украиной

    ФСБ сообщила о перекрытии границы Крыма с Украиной
  • Фото: РИА Новости, Александр Полегенько

    • Через три автомобильных пункта пропуска на границе Крыма с Украиной приостановлен пропуск граждан. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по республике.

    Представитель ФСБ: «По техническим причинам с ночи остановлен пропуск граждан».

    Как отмечает «Интерфакс», других подробностей он не сообщил.

    На границе Крыма с Украиной действуют три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

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