ФСБ сообщила о перекрытии границы Крыма с Украиной

Через три автомобильных пункта пропуска на границе Крыма с Украиной приостановлен пропуск граждан. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по республике.
Представитель ФСБ: «По техническим причинам с ночи остановлен пропуск граждан».
Как отмечает «Интерфакс», других подробностей он не сообщил.
На границе Крыма с Украиной действуют три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
Как отмечает «Интерфакс», других подробностей он не сообщил.
На границе Крыма с Украиной действуют три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
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