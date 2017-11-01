Житель ХМАО зарубил топором четырех человек из-за проигрыша в карты

Житель
Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержан в Берёзовском районе по подозрению в убийстве четырех человек, которых он зарубил топором из-за проигрыша в карты.
Как сообщили в СУ СК по региону, перед расправой 48-летний житель Октябрьского района вместе со своей сожительницей прибыл в городское поселение Берёзово для обследования в медучреждении. Сообщается, что они остановились на ночлег у случайной знакомой, где распивали спиртное и играли в карты с еще тремя мужчинами.
Из сообщения СУ СК по ХМАО: «В ходе распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям».
Все потерпевшие скончались на месте преступления. Убийца пытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
Из сообщения СУ СК по ХМАО: «В ходе распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям».
Все потерпевшие скончались на месте преступления. Убийца пытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
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