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    «Он любил мужчин»: Галкин ответил Панину матерной поэмой про Спейси. Галкин Максим, Интернет, знаменитости, скандалы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Он любил мужчин»: Галкин ответил Панину матерной поэмой про Спейси

    «Он любил мужчин»: Галкин ответил Панину матерной поэмой про Спейси

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    «Он любил мужчин»: Галкин ответил Панину матерной поэмой про Спейси

    «Он любил мужчин»: Галкин ответил Панину матерной поэмой про Спейси

    «Он любил мужчин»: Галкин ответил Панину матерной поэмой про Спейси

      Актер Алексей Панин и шоумен Максим Галкин продолжают выяснять отношения на просторах Рунета. Последний после театральной паузы сочинил поэму на тему гомосексуализма.

      Супруг Примадонны в своем Instagram ответил Панину, который ранее назвал юмориста «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной». Галкин снял новое видео, ролик посвящен не только скандалисту-актеру, но и голливудскому актеру Кевину Спейси, который на днях признался в гомосексуализме.

      На видео Максим читает стихи с матом. Телеведущий пошутил, что Спейси поспешил рассказать о своей любви к мужчинам, только чтобы этого не сделал за него Панин.

      Огорошил Кевин Спейси,
      Заявив тут без причин:
      Сколь веревочка ни вейся —
      Он любил всегда мужчин.
      Непонятно — почему,
      Неподвластно и уму…
      Ну и новость, твою мать,
      Тут ответ могу я дать.
      Все серьезно, ты не смейся,
      Испугался Кевин Спейси,
      То, что Панин может первым
      Его гомиком назвать.

      Он в чулках, во всеоружье,
      Передернув лихо ствол,
      Ищет ******* снаружи,
      Ведь внутри себя нашел.
      Чует он латентных сразу —
      Признак виден его глазу,
      Голой ******* шныряет,
      Ищет, кто здесь вытворяет
      С мужиками беспредел.

      Через некоторое время Панин записал и выложил еще один ролик, где в такой же форме — стихотворной — принес извинения Галкину. Также не обошлось без мата:

      Прости меня Максимка,
      Что тебя я обругал.
      Ты, конечно, не ********.
      Ты, конечно, натурал.
      Просто я хотел пиара,
      Все ж забыли про меня.
      Ну а тут такая слава
      Вдруг свалилась ***.
      Вот меня бес и попутал,
      Брякнул сдуру, сгоряча,
      Жаль, что Аллу вплел бездумно
      В эту глупость, ***?

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