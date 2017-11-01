«Он любил мужчин»: Галкин ответил Панину матерной поэмой про Спейси

Актер Алексей Панин и шоумен Максим Галкин продолжают выяснять отношения на просторах Рунета. Последний после театральной паузы сочинил поэму на тему гомосексуализма.
Супруг Примадонны в своем Instagram ответил Панину, который ранее назвал юмориста «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной». Галкин снял новое видео, ролик посвящен не только скандалисту-актеру, но и голливудскому актеру Кевину Спейси, который на днях признался в гомосексуализме.
На видео Максим читает стихи с матом. Телеведущий пошутил, что Спейси поспешил рассказать о своей любви к мужчинам, только чтобы этого не сделал за него Панин.
Огорошил Кевин Спейси,
Заявив тут без причин:
Сколь веревочка ни вейся —
Он любил всегда мужчин.
Непонятно — почему,
Неподвластно и уму…
Ну и новость, твою мать,
Тут ответ могу я дать.
Все серьезно, ты не смейся,
Испугался Кевин Спейси,
То, что Панин может первым
Его гомиком назвать.
Он в чулках, во всеоружье,
Передернув лихо ствол,
Ищет ******* снаружи,
Ведь внутри себя нашел.
Чует он латентных сразу —
Признак виден его глазу,
Голой ******* шныряет,
Ищет, кто здесь вытворяет
С мужиками беспредел.
Через некоторое время Панин записал и выложил еще один ролик, где в такой же форме — стихотворной — принес извинения Галкину. Также не обошлось без мата:
Прости меня Максимка,
Что тебя я обругал.
Ты, конечно, не ********.
Ты, конечно, натурал.
Просто я хотел пиара,
Все ж забыли про меня.
Ну а тут такая слава
Вдруг свалилась ***.
Вот меня бес и попутал,
Брякнул сдуру, сгоряча,
Жаль, что Аллу вплел бездумно
В эту глупость, ***?
На видео Максим читает стихи с матом. Телеведущий пошутил, что Спейси поспешил рассказать о своей любви к мужчинам, только чтобы этого не сделал за него Панин.
Огорошил Кевин Спейси,
Заявив тут без причин:
Сколь веревочка ни вейся —
Он любил всегда мужчин.
Непонятно — почему,
Неподвластно и уму…
Ну и новость, твою мать,
Тут ответ могу я дать.
Все серьезно, ты не смейся,
Испугался Кевин Спейси,
То, что Панин может первым
Его гомиком назвать.
Он в чулках, во всеоружье,
Передернув лихо ствол,
Ищет ******* снаружи,
Ведь внутри себя нашел.
Чует он латентных сразу —
Признак виден его глазу,
Голой ******* шныряет,
Ищет, кто здесь вытворяет
С мужиками беспредел.
Через некоторое время Панин записал и выложил еще один ролик, где в такой же форме — стихотворной — принес извинения Галкину. Также не обошлось без мата:
Прости меня Максимка,
Что тебя я обругал.
Ты, конечно, не ********.
Ты, конечно, натурал.
Просто я хотел пиара,
Все ж забыли про меня.
Ну а тут такая слава
Вдруг свалилась ***.
Вот меня бес и попутал,
Брякнул сдуру, сгоряча,
Жаль, что Аллу вплел бездумно
В эту глупость, ***?
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