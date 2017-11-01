Россия и Китай планируют интегрировать платежные системы

Российскую карту «Мир» могут связать с китайскими платежными системами. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совместной
пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном по итогам регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Кроме того, Москва и Пекин проработают вопрос о создании совместного фонда финансирования инноваций. Премьер отметил, что мировая экономия не может быть однополярной.
Ранее Медведев заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Прежде всего хочу отметить, что отношения между нашими странами действительно находятся на самом высоком уровне… Сегодня у нас проходит 22-я регулярная встреча глав правительств. Это означает, что за эти годы мы накопили очень мощный багаж для развития сотрудничества и выработали формы того, каким образом обсуждать самые актуальные вопросы российско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия».
Накануне Медведев уже провел неформальную встречу с Ли Кэцяном и ответил на вопросы СМИ и китайских блогеров.
Ранее Медведев заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Прежде всего хочу отметить, что отношения между нашими странами действительно находятся на самом высоком уровне… Сегодня у нас проходит 22-я регулярная встреча глав правительств. Это означает, что за эти годы мы накопили очень мощный багаж для развития сотрудничества и выработали формы того, каким образом обсуждать самые актуальные вопросы российско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия».
Накануне Медведев уже провел неформальную встречу с Ли Кэцяном и ответил на вопросы СМИ и китайских блогеров.
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