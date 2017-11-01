В Москве открылась выставка ТАСС «Главные кадры»

В московском «Манеже» открылась выставка редких снимков из архива агентства ТАСС. Подготовка экспозиции длилась три года. Большинство кадров посвящено истории Советского Союза.

Для публикации кадров оцифровали 850 тысяч негативов. Лучшие фото до конца ноября сможет увидеть любой желающий, причем совершенно бесплатно.



Фотоархив информационного агентства насчитывает более полумиллиона снимков, ведь долгое время только ТАСС был уполномочен заявлять и освещать события в жизни страны. В сотнях ящиков десятилетиями пылились тонны негативов — месяцы ушли на оцифровку. Часть снимков попала в «Манеж». Для зрителей — событие, для авторов — ностальгия.



В противовес технике советской эпохи цифровые достижения — приложение, которое «оживит» и «раскрасит» часть снимков и экспонатов. Пока таких немного, но они будут добавляться. Экспозиция, в рамках которой пройдут встречи, мастер-классы и кинопоказы, продлится до 24 ноября.