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    Из банковской ячейки в Москве пропали 22 млн рублей

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    Из банковской ячейки в Москве пропали 22 млн рублей

    Из банковской ячейки в Москве пропали 22 млн рублей

    Неизвестные похитили более 22 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

    Из сообщения пресс-службы: «31 октября в 13:03 на службу „02“ поступило сообщение о краже денежных средств из банковской ячейки по адресу: улица Тверская, дом 8, строение 2».

    Отмечается, что о пропаже денег стало известно от представителя арендатора банковской ячейки, сообщает «Интерфакс».

    В пресс-службе уточнили, что ущерб оценивается в 22 млн 600 тыс. рублей.

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