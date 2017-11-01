Из банковской ячейки в Москве пропали 22 млн рублей

Неизвестные похитили более 22 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы, сообщили в
пресс-службе столичного главка полиции.
Из сообщения пресс-службы: «31 октября в 13:03 на службу „02“ поступило сообщение о краже денежных средств из банковской ячейки по адресу: улица Тверская, дом 8, строение 2».
Отмечается, что о пропаже денег стало известно от представителя арендатора банковской ячейки, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе уточнили, что ущерб оценивается в 22 млн 600 тыс. рублей.
Отмечается, что о пропаже денег стало известно от представителя арендатора банковской ячейки, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе уточнили, что ущерб оценивается в 22 млн 600 тыс. рублей.
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