В России могут ужесточить наказание для педофилов

В Госдуме намерены ужесточить наказание для педофилов и усложнить возможности досрочного освобождения для осужденных по этой статье.

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Как сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, «будет расширено применение пожизненного тюремного заключения при подобного рода случаях».



Андрей Исаев: «Возможность получения условно-досрочного освобождения полностью устранена быть не может, это противоречило бы Конституции, но она будет значительно осложнена определенными условиями, которые должен будет принимать на себя человек».



Исаев отметил, что в настоящее время проработкой этих вопросов в Госдуме занимается рабочая группа под руководством вице-спикера Ирины Яровой, объединившая «целый ряд проблем, касающихся педофилов».