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    Бетономешалка опрокинулась в тоннеле в Москве

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    Бетономешалка опрокинулась в тоннеле в Москве

    Бетономешалка опрокинулась в тоннеле в Москве

    В Москве выясняют обстоятельства ДТП с бетономешалкой, перевернувшейся в тоннеле Третьего транспортного кольца.

    По данным МЧС, пострадавших в результате ДТП нет. Движение в районе аварии затруднено.

    Центр организации дорожного движения (ЦОДД): «В настоящий момент съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК полностью закрыт для движения автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие специализированные службы, вызвана тяжелая техника».

    В ЦОДД просят водителей выбирать маршруты объезда, сообщает ТАСС.

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