Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Неизвестный украл 1,3 млн рублей у безработной москвички в кафе

    4 комментария

    Неизвестный украл 1,3 млн рублей у безработной москвички в кафе

    Неизвестный украл 1,3 млн рублей у безработной москвички в кафе

    В одном из кафе в Капотне у женщины украли 1,3 млн рублей из оставленной без присмотра сумки.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел на улице Верхние Поля.

    Из сообщения МВД: «В отдел полиции от гражданки 1986 года рождения, неработающей, поступило сообщение о краже. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в кафе неизвестный совершил кражу принадлежащих данной гражданке 1 млн 300 тыс. рублей из сумки, оставленной без присмотра».

    В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru