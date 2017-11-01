Неизвестный украл 1,3 млн рублей у безработной москвички в кафе

В одном из кафе в Капотне у женщины украли 1,3 млн рублей из оставленной без присмотра сумки.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел на улице Верхние Поля.
Из сообщения МВД: «В отдел полиции от гражданки 1986 года рождения, неработающей, поступило сообщение о краже. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в кафе неизвестный совершил кражу принадлежащих данной гражданке 1 млн 300 тыс. рублей из сумки, оставленной без присмотра».
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
Из сообщения МВД: «В отдел полиции от гражданки 1986 года рождения, неработающей, поступило сообщение о краже. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в кафе неизвестный совершил кражу принадлежащих данной гражданке 1 млн 300 тыс. рублей из сумки, оставленной без присмотра».
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
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