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    Телеканал «Россия-Культура» отмечает юбилей

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    Телеканал <nobr>«Россия-Культура»</nobr> отмечает юбилей

    Телеканал «Россия-Культура» отмечает юбилей

    Телеканал <nobr>«Россия-Культура»</nobr> отмечает юбилей

      Сегодня телеканалу «Культура» исполняется 20 лет.

      Телеканал «Культура» был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина. Вещание началось 1 ноября 1997 года. Сейчас редакция канала располагается в современном телевизионном комплексе на Шаболовке. Программы выходят в эфир в формате HD и неизменно освещают все многообразие культурного пространства страны. При этом редакция идет в ногу со временем. Даже новомодные рэп-баттлы на канале изучают именно как культурное явление и ставят их в один ряд с древнегреческими комедиями Аристофана.

      Владислав Флярковский, обозреватель телеканала «Россия-Культура»: «За эти годы с телеканалом „Культура“ произошло то, что происходит с молодым писателем, который с годами оттачивает перо. Вот и телеканал Культура отточил свои перья. И продолжает их оттачивать, это будет продолжаться ещё много лет. Желаю ему счастья, долголетия».

      Круглую дату канал отметит в свойственной ему культурной манере. Для гостей праздника устроят концерт на сцене московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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