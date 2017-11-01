В Пекине состоялась встреча глав правительств РФ и КНР

Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. С таким заявлением выступил Дмитрий Медведев в начале переговоров с премьером Госсовета Ли Кэцяном.
Встреча началась несколько часов назад в Доме Народных Собраний в Пекине. Беседе предшествовала церемония официальной встречи. Главу прибывшей в Китай российской делегации Дмитрия Медведева приветствовал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Прежде всего хочу отметить, что отношения между нашими странами действительно находятся на самом высоком уровне… Сегодня у нас проходит 22 регулярная встреча глав правительств. Это означает, что за эти годы мы накопили очень мощный багаж для развития сотрудничества и выработали формы того, каким образом обсуждать самые актуальные вопросы российско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия».
Российский премьер предложил обсудить развитие сотрудничества стран в сферах энергетики и транспорта. Медведев также отметил рост товарооборота между государствами и предложил закрепить положительные тенденции в промышленности, авиастроении и высокотехнологичных секторах.
Напомним, накануне Дмитрий Медведев уже провел неформальную встречу с Ли Кэцяном и ответил на вопросы СМИ и китайских блогеров.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Прежде всего хочу отметить, что отношения между нашими странами действительно находятся на самом высоком уровне… Сегодня у нас проходит 22 регулярная встреча глав правительств. Это означает, что за эти годы мы накопили очень мощный багаж для развития сотрудничества и выработали формы того, каким образом обсуждать самые актуальные вопросы российско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия».
Российский премьер предложил обсудить развитие сотрудничества стран в сферах энергетики и транспорта. Медведев также отметил рост товарооборота между государствами и предложил закрепить положительные тенденции в промышленности, авиастроении и высокотехнологичных секторах.
Напомним, накануне Дмитрий Медведев уже провел неформальную встречу с Ли Кэцяном и ответил на вопросы СМИ и китайских блогеров.
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