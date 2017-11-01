В Пентагоне назвали причину сбора биоматериала россиян

Представители Пентагона подтвердили сообщения о сборе биоматериала граждан РФ.
В ведомстве пояснили, что биологический материал россиян нужен исключительно в научных целях. По словам представителя учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни, это нужно для продолжения исследований, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата.
В настоящее время, по словам Дауни, специалисты ведомства занимаются выявлением различных биомаркеров, связанных с травмами. Для продолжения исследования требовались образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил образцы граждан этой страны, сообщает РИА Новости.
Бо Дауни, представитель учебного авиационного командования ВВС США: «Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов — ред.)».
Напомним, на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин сообщил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. Глава государства подчеркнул, что это делается целенаправленно и профессионально, однако не стал уточнять, кто именно этим занимается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у российских спецслужб есть данные о подобных сборах.
Сенатор Франц Клинцевич предположил, что это делают западные спецслужбы с целью создать биологическое оружие против представителей разных этносов России.
В настоящее время, по словам Дауни, специалисты ведомства занимаются выявлением различных биомаркеров, связанных с травмами. Для продолжения исследования требовались образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил образцы граждан этой страны, сообщает РИА Новости.
Бо Дауни, представитель учебного авиационного командования ВВС США: «Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов — ред.)».
Напомним, на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин сообщил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал россиян. Глава государства подчеркнул, что это делается целенаправленно и профессионально, однако не стал уточнять, кто именно этим занимается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у российских спецслужб есть данные о подобных сборах.
Сенатор Франц Клинцевич предположил, что это делают западные спецслужбы с целью создать биологическое оружие против представителей разных этносов России.
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