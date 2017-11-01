Коньки и борщ: губернатор Владимирской области рассказала о хобби и работе

Еще две дамы заявили о намерении баллотироваться на пост президента РФ. А как устоявшийся миф о якобы бесполезности слабого пола во власти рушит Светлана Орлова, которая уже 4 года руководит Владимирской областью?
Еще две представительницы прекрасного пола заявили о намерении баллотироваться в президенты. Речь идет о лидере партии «Женский диалог» Елене Семериковой и главе Национального родительского комитета Ирине Волынец. А до них желание побороться за высший государственный пост выразили Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Эксперты, правда, отмечают, что ни у одной из потенциальных кандидаток нет реального опыта управления. А кто лучше знает, что значит руководить хотя бы регионом, как не те четыре российские женщины, которые занимают губернаторские посты? Светлана Орлова уже четыре года руководит Владимирской областью. Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.
По заветам Ильича «каждая кухарка может управлять государством». А во по заветам нового времени совсем не каждый управленец — хорошая кухарка. Потому что управленцы, в основном, мужчины.
Светлана Орлова, губернатор Владимирской области: «У меня не было домработницы никогда в Москве, я все сама делала. И гладить рубашки могу, и борщец могу сварить шикарный».
Борщец Светлане Орловой припоминают еще со времен приставки к должности «ВРИО». В одной из статей она поделилась рецептом борща, не упомянув свеклу. Электорат напрягся.
Светлана Орлова: «А так и мама моя варила, потому что папа тоже не любил свеклу».
На губернаторском холодильнике отражается география рабочих и отпускных поездок. А содержимое губернаторского холодильника еще интереснее.
За все время существования Владимирской земли Светлана Орлова тут — первая женщина у власти. Она родилась в шести тысячах километров отсюда. Потом Госдума, Совфед и, наконец, Белый дом во Владимире.
Светлана Орлова, губернатор Владимирской области: «Это первое, что я повесила: карту области. Потому что я же еще не знала все населенные пункты области».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
По заветам Ильича «каждая кухарка может управлять государством». А во по заветам нового времени совсем не каждый управленец — хорошая кухарка. Потому что управленцы, в основном, мужчины.
Светлана Орлова, губернатор Владимирской области: «У меня не было домработницы никогда в Москве, я все сама делала. И гладить рубашки могу, и борщец могу сварить шикарный».
Борщец Светлане Орловой припоминают еще со времен приставки к должности «ВРИО». В одной из статей она поделилась рецептом борща, не упомянув свеклу. Электорат напрягся.
Светлана Орлова: «А так и мама моя варила, потому что папа тоже не любил свеклу».
На губернаторском холодильнике отражается география рабочих и отпускных поездок. А содержимое губернаторского холодильника еще интереснее.
За все время существования Владимирской земли Светлана Орлова тут — первая женщина у власти. Она родилась в шести тысячах километров отсюда. Потом Госдума, Совфед и, наконец, Белый дом во Владимире.
Светлана Орлова, губернатор Владимирской области: «Это первое, что я повесила: карту области. Потому что я же еще не знала все населенные пункты области».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии