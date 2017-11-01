Глава Госдепа провел встречу с послом России в США

Госсекретарь Рекс Тиллерсон провел переговоры в Вашингтоне с послом России в США Анатолием Антоновым.
В распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт говорится, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обсудили двусторонние отношения, а также ряд других вопросов международной политики.
Из текста заявления Госдепартамента США: «Тиллерсон и Антонов сегодня встретились в Госдепартаменте. Они обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полное осуществление положений минских договоренностей. Другие темы включали противодействие угрозе, которую представляет Северная Корея, и перспективы улучшения наших двусторонних отношений».
Дипломаты также затронули тему борьбы с запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической группировкой «Исламское государство», цитирует ТАСС.
Из текста заявления Госдепартамента США: «Тиллерсон и Антонов сегодня встретились в Госдепартаменте. Они обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полное осуществление положений минских договоренностей. Другие темы включали противодействие угрозе, которую представляет Северная Корея, и перспективы улучшения наших двусторонних отношений».
Дипломаты также затронули тему борьбы с запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической группировкой «Исламское государство», цитирует ТАСС.
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