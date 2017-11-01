Соратники Пучдемона вернулись в Барселону из Брюсселя

Этой ночью в Барселону вернулись соратники
экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Они сопровождали его во время поездки в Брюссель.
В аэропорту рейс из Брюсселя встречали толпы журналистов и разгневанных людей, которые держали испанские флаги и скандировали: «Предатели, вы бросаете нас в беде».
В Барселону вернулись бывший глава совета внутренних дел Каталонии Жоаким Форн и экс-советник по труду, социальным вопросам и семье Долорс Басса. По предварительной информации, этим же самолетом в Каталонию мог вернуться и сам бывший глава правительства автономии Карлес Пучдемон. Пассажиры утверждали, что видели его на борту перед взлетом. Однако в зале прибытия бывший каталонский лидер так и не появился.
Ранее его вызвали на допрос. Слушания по делу о мятеже запланированы на 2 и 4 ноября. Пучдемона и его окружение обвиняют в призывах к восстанию и растрате государственных денег. Подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы.
Напомним, Карлес Пучдемон был снят с должности главы региона после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. А Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство и назначил досрочные выборы на 21 декабря. Во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости региона. Пучдемон отправился в Брюссель, чтобы «говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии» и потребовать от правительства Испании проведения независимого судебного процесса.
В Барселону вернулись бывший глава совета внутренних дел Каталонии Жоаким Форн и экс-советник по труду, социальным вопросам и семье Долорс Басса. По предварительной информации, этим же самолетом в Каталонию мог вернуться и сам бывший глава правительства автономии Карлес Пучдемон. Пассажиры утверждали, что видели его на борту перед взлетом. Однако в зале прибытия бывший каталонский лидер так и не появился.
Ранее его вызвали на допрос. Слушания по делу о мятеже запланированы на 2 и 4 ноября. Пучдемона и его окружение обвиняют в призывах к восстанию и растрате государственных денег. Подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы.
Напомним, Карлес Пучдемон был снят с должности главы региона после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. А Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство и назначил досрочные выборы на 21 декабря. Во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости региона. Пучдемон отправился в Брюссель, чтобы «говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии» и потребовать от правительства Испании проведения независимого судебного процесса.
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