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    Соратники Пучдемона вернулись в Барселону из Брюсселя. Испания, Каталония, аэропорты, законодательство, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоратники Пучдемона вернулись в Барселону из Брюсселя

    Соратники Пучдемона вернулись в Барселону из Брюсселя

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    • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina
    Соратники Пучдемона вернулись в Барселону из Брюсселя

    Соратники Пучдемона вернулись в Барселону из Брюсселя

    Соратники Пучдемона вернулись в Барселону из Брюсселя
    • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina

      • Этой ночью в Барселону вернулись соратники экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. Они сопровождали его во время поездки в Брюссель.

      В аэропорту рейс из Брюсселя встречали толпы журналистов и разгневанных людей, которые держали испанские флаги и скандировали: «Предатели, вы бросаете нас в беде».

      В Барселону вернулись бывший глава совета внутренних дел Каталонии Жоаким Форн и экс-советник по труду, социальным вопросам и семье Долорс Басса. По предварительной информации, этим же самолетом в Каталонию мог вернуться и сам бывший глава правительства автономии Карлес Пучдемон. Пассажиры утверждали, что видели его на борту перед взлетом. Однако в зале прибытия бывший каталонский лидер так и не появился.

      Ранее его вызвали на допрос. Слушания по делу о мятеже запланированы на 2 и 4 ноября. Пучдемона и его окружение обвиняют в призывах к восстанию и растрате государственных денег. Подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы.

      Напомним, Карлес Пучдемон был снят с должности главы региона после того, как парламент Каталонии провозгласил регион независимой республикой. А Мадрид тогда ввел в Каталонии прямое управление, распустил парламент и правительство и назначил досрочные выборы на 21 декабря. Во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости региона. Пучдемон отправился в Брюссель, чтобы «говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии» и потребовать от правительства Испании проведения независимого судебного процесса.

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