СМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке

Американские телеканалы публикуют свою информацию о личности мужчины, который на грузовике намеренно сбивал велосипедистов на Манхэттене.
Как передает телеканал CBS News, мужчину, который на грузовике намеренно сбивал велосипедистов на Манхэттене, зовут Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Его называют выходцем из Средней Азии, предположительно, приезжим из Узбекистана. У мужчины были при себе водительские права, выданные в городе Тампа, штат Флорида.
Телеканал также публикует фотографию задержанного мужчины.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что полиция рассматривает происшествие в районе Манхэттен как теракт. По словам градоначальника, жертвами теракта стали 8 человек, ранения и травмы получили не менее 12.
Несколько часов назад грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Управлявший грузовиком водитель умышленно сбивал на своем пути велосипедистов, протаранил несколько машин. После чего на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит водитель вышел на улицу, держа в руках «предмет похожий на оружие» и был нейтрализован открывшими по нему огонь полицейскими. Сообщается, что мужчина получил ранения и был задержан.
JUST IN: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa, Florida, suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/zof4fpEths pic.twitter.com/Oq0Trli4UG— CBS News (@CBSNews) 31 октября 2017 г.
Телеканал также публикует фотографию задержанного мужчины.
JUST IN: Suspect in deadly NYC terror attack identified as Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa, Florida, CBS News confirms— CBS News (@CBSNews) 31 октября 2017 г.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что полиция рассматривает происшествие в районе Манхэттен как теракт. По словам градоначальника, жертвами теракта стали 8 человек, ранения и травмы получили не менее 12.
Несколько часов назад грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Управлявший грузовиком водитель умышленно сбивал на своем пути велосипедистов, протаранил несколько машин. После чего на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит водитель вышел на улицу, держа в руках «предмет похожий на оружие» и был нейтрализован открывшими по нему огонь полицейскими. Сообщается, что мужчина получил ранения и был задержан.
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