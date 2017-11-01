Вышибала
ТВ-Эфир
Вышибала
    СМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке. Нью-Йорк, США, оружие, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке

    СМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке

    2 комментария
    • Фото: twitter.com
    СМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    СМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке

    СМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в <nobr>Нью-Йорке</nobr>
    • Фото: twitter.com

      • Американские телеканалы публикуют свою информацию о личности мужчины, который на грузовике намеренно сбивал велосипедистов на Манхэттене.

      Как передает телеканал CBS News, мужчину, который на грузовике намеренно сбивал велосипедистов на Манхэттене, зовут Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Его называют выходцем из Средней Азии, предположительно, приезжим из Узбекистана. У мужчины были при себе водительские права, выданные в городе Тампа, штат Флорида.




      Телеканал также публикует фотографию задержанного мужчины.




      смотретьМэр Нью-Йорка: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8
      Мэр Нью-Йорка: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8
      Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что полиция рассматривает происшествие в районе Манхэттен как теракт. По словам градоначальника, жертвами теракта стали 8 человек, ранения и травмы получили не менее 12.

      смотретьВ центре Нью-Йорка произошла стрельба
      В центре Нью-Йорка произошла стрельба
      Несколько часов назад грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Управлявший грузовиком водитель умышленно сбивал на своем пути велосипедистов, протаранил несколько машин. После чего на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит водитель вышел на улицу, держа в руках «предмет похожий на оружие» и был нейтрализован открывшими по нему огонь полицейскими. Сообщается, что мужчина получил ранения и был задержан.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru