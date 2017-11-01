СМИ: сын главы МВД Украины проведет ночь в изоляторе

Адвокат задержанного по подозрению в коррупции сына главы МВД Украины сообщил, что Александр Аваков доставлен изолятор временного содержания, где проведет ночь.
Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на слова адвоката, сына министра внутренних дел Арсена Авакова Алексанра, обвиняемого в коррупции, доставили в изолятор временного содержания.
Андрей Федур, адвокат: «Александр Аваков сейчас находится в изоляторе временного содержания, где и заночует, и подозрение ему уже вручили. Подозрение, по моему мнению, абсолютно необоснованно. Завтра, думаю, будет суд, и вы сможете убедиться в этом сами».
При этом юрист отказался назвать журналистам время и место заседания, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения Александру Авакову.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр не имеет никакого отношения к махинациям с бюджетными деньгами. И что он готов доказать свою невиновность в суде. А в МВД Украины назвали дело «политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи».
Во вторник стало известно, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после обыска, проведенного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). СМИ утверждали, что обыск и задержание сына главы МВД Украины связаны с махинациями в сфере госзакупок: Александра Авакова подозревают в причастности к закупке за счет средств МВД рюкзаков по завышенной стоимости. Но товар не был поставлен вовремя и не отвечал установленным требованиям. Ущерб государству мог составить 14 млн гривен. Как заявили в НАБУ, по этому делу проходят экс-замминистра внутренних дел Украины, представитель фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков и еще «одно частное лицо».
Андрей Федур, адвокат: «Александр Аваков сейчас находится в изоляторе временного содержания, где и заночует, и подозрение ему уже вручили. Подозрение, по моему мнению, абсолютно необоснованно. Завтра, думаю, будет суд, и вы сможете убедиться в этом сами».
При этом юрист отказался назвать журналистам время и место заседания, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения Александру Авакову.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр не имеет никакого отношения к махинациям с бюджетными деньгами. И что он готов доказать свою невиновность в суде. А в МВД Украины назвали дело «политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи».
Во вторник стало известно, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после обыска, проведенного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). СМИ утверждали, что обыск и задержание сына главы МВД Украины связаны с махинациями в сфере госзакупок: Александра Авакова подозревают в причастности к закупке за счет средств МВД рюкзаков по завышенной стоимости. Но товар не был поставлен вовремя и не отвечал установленным требованиям. Ущерб государству мог составить 14 млн гривен. Как заявили в НАБУ, по этому делу проходят экс-замминистра внутренних дел Украины, представитель фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков и еще «одно частное лицо».
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