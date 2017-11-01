Осужденный за педофилию продюсер утверждает, что стал жертвой клеветы и вымогательства

Педофил или жертва клеветы? Продюсер Ротару, Шевчука и Кинчева Евгений Мартыненко утверждает, что уже год сидит в тюрьме по ложному обвинению. А как все было на самом деле?
Сенсацией закончились съемки программы НТВ «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым». Речь шла о крайне скандальном деле звездного музыкального промоутера Евгения Мартыненко. Уже год он сидит в тюрьме по обвинению в педофилии. И в это отказываются верить друзья и коллеги Евгения. Корреспондент НТВ Андрей Гордеев напомнил детали этой истории.
Евгению Мартыненко многие могли бы позавидовать: успешный предприниматель, известный промоутер. Устроитель концертов Софии Ротару, Юрия Шевчука, Константина Кинчева и других звезд. А сегодня он сидит в тюрьме.
Суд первой инстанции признал Мартыненко виновным, а апелляция не изменила приговор: 7 лет колонии строго режима за педофилию. Заявление на Евгения написал сосед. Он рассказал, что Мартыненко зашел вечером в гости, улучил момент и начал приставать к его пятилетней дочери. Следователи допросили и ребенка.
Но родные, знакомые и партнеры Мартыненко отказываются всему этому верить. В соцсетях они развернули кампанию в защиту Евгения. А теперь уже осужденный Евгений Мартыненко утверждает, что в этом деле он сам стал жертвой. И что сосед оклеветал его и пытался заработать: обещал забрать заявление, если Мартыненко подарит ему машину.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Теперь участники резонансного процесса встретились в Москве, в студии программы «Специальный выпуск». Ведущий Вадим Такменёв и гости программы начали разбираться в деталях, и тут же вспыли неизвестные прежде подробности. Помогут ли эти новые обстоятельства добиться пересмотра дела? Есть ли шансы у продюсера выйти на свободу или он останется в колонии? Смотрите 1 ноября в 19:40 в «Специальном выпуске с Вадимом Такменёвым» на НТВ.
Евгению Мартыненко многие могли бы позавидовать: успешный предприниматель, известный промоутер. Устроитель концертов Софии Ротару, Юрия Шевчука, Константина Кинчева и других звезд. А сегодня он сидит в тюрьме.
Суд первой инстанции признал Мартыненко виновным, а апелляция не изменила приговор: 7 лет колонии строго режима за педофилию. Заявление на Евгения написал сосед. Он рассказал, что Мартыненко зашел вечером в гости, улучил момент и начал приставать к его пятилетней дочери. Следователи допросили и ребенка.
Но родные, знакомые и партнеры Мартыненко отказываются всему этому верить. В соцсетях они развернули кампанию в защиту Евгения. А теперь уже осужденный Евгений Мартыненко утверждает, что в этом деле он сам стал жертвой. И что сосед оклеветал его и пытался заработать: обещал забрать заявление, если Мартыненко подарит ему машину.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Теперь участники резонансного процесса встретились в Москве, в студии программы «Специальный выпуск». Ведущий Вадим Такменёв и гости программы начали разбираться в деталях, и тут же вспыли неизвестные прежде подробности. Помогут ли эти новые обстоятельства добиться пересмотра дела? Есть ли шансы у продюсера выйти на свободу или он останется в колонии? Смотрите 1 ноября в 19:40 в «Специальном выпуске с Вадимом Такменёвым» на НТВ.
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