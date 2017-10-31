МЧС: при пожаре в Ростове-на-Дону погибли люди

В Кировском районе
Ростова-на-Дону сгорел частный дом. Пожарные эвакуировали 10 человек, двое жильцов погибли.
Сообщение управления МЧС по Ростовской области: «Поступила информация о загорании кровли жилого дома на Черниговской улице. Есть погибшие. Площадь пожара составила 40 квадратных метров».
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, горел одноэтажный частный дом. Пожарные эвакуировали из опасной зоны 10 жильцов, два человека обнаружены погибшими.
Причины происшествия установят специалисты пожарной лаборатории.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, горел одноэтажный частный дом. Пожарные эвакуировали из опасной зоны 10 жильцов, два человека обнаружены погибшими.
Причины происшествия установят специалисты пожарной лаборатории.
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