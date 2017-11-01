Футболисты ЦСКА вырвали победу у «Базеля» в гостевом матче Лиги чемпионов

Гол Понтуса Вернблума принес футболистам ЦСКА победу над швейцарским «Базелем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Результат встречи, завершившейся на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Швейцарии, — 2:1 в пользу ЦСКА.
На 32-й минуте Лука Зуффи вывел «Базель» вперед. Армейцы отыгрались на 65-й минуте благодаря голу вышедшего на замену Алана Дзагоева, который недавно восстановился после травмы. А на 76-й минуте победный гол в составе ЦСКА провел Понтус Вернблум.
Напомним, в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Базелю» со счетом 0:2.
В другом матче ЛЧ английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:0. Теперь места в турнирной таблице группы А распределяются так: лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав максимально возможные 12 очков. Вторую строчку таблицы делят «Базель» и ЦСКА, у которых по 6 очков. На последнем месте «Бенфика» (0).
На 32-й минуте Лука Зуффи вывел «Базель» вперед. Армейцы отыгрались на 65-й минуте благодаря голу вышедшего на замену Алана Дзагоева, который недавно восстановился после травмы. А на 76-й минуте победный гол в составе ЦСКА провел Понтус Вернблум.
Напомним, в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Базелю» со счетом 0:2.
В другом матче ЛЧ английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:0. Теперь места в турнирной таблице группы А распределяются так: лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав максимально возможные 12 очков. Вторую строчку таблицы делят «Базель» и ЦСКА, у которых по 6 очков. На последнем месте «Бенфика» (0).
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