В Литве скорая помощь насмерть сбила лося

Карета скорой помощи под Вильнюсом разбилась, врезавшись в выбежавшего на дорогу лося.
Как пишут литовские СМИ, авария произошла во вторник вечером на трассе Вильнюс — Швенченис.
Скорая помощь спешила по вызову, когда на дорогу неожиданно выпрыгнул лось. Избежать столкновения не удалось. Микроавтобус протаранил лося, вылетел в кювет и получил сильные повреждения. Медики не получили серьезных травм при столкновении.
Сила удара была такой, что лося буквально швырнуло на деревья, растущие вдоль обочины. Животное скончалось.
Скорая помощь спешила по вызову, когда на дорогу неожиданно выпрыгнул лось. Избежать столкновения не удалось. Микроавтобус протаранил лося, вылетел в кювет и получил сильные повреждения. Медики не получили серьезных травм при столкновении.
Сила удара была такой, что лося буквально швырнуло на деревья, растущие вдоль обочины. Животное скончалось.
Комментарии