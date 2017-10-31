Минфин США запретил американцам участвовать в энергопроектах с Россией

Действие новых ограничений США распространяется на проекты, которые начинаются 29 января 2018 года или позднее.
США запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции с конца января 2018 года вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующее распоряжение содержится в опубликованном уведомлении Минфина США, пишет ТАСС.
Уведомление министерства финансов США: «Гражданам США запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать напрямую или опосредовано товары или услуги (за исключением финансовых услуг), или технологию в целях оказания содействия в геологических исследованиях или производстве нефти в глубоких водах, на арктическом шельфе в Российской Федерации».
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров на брифинге Ассоциации европейского бизнеса заявил, что Москва не будет просить Запад об отмене санкций.
Уведомление министерства финансов США: «Гражданам США запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать напрямую или опосредовано товары или услуги (за исключением финансовых услуг), или технологию в целях оказания содействия в геологических исследованиях или производстве нефти в глубоких водах, на арктическом шельфе в Российской Федерации».
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров на брифинге Ассоциации европейского бизнеса заявил, что Москва не будет просить Запад об отмене санкций.
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