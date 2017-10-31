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    Минфин США запретил американцам участвовать в энергопроектах с Россией

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    Минфин США запретил американцам участвовать в энергопроектах с Россией

    Минфин США запретил американцам участвовать в энергопроектах с Россией

    Минфин США запретил американцам участвовать в энергопроектах с Россией
  • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

    • Действие новых ограничений США распространяется на проекты, которые начинаются 29 января 2018 года или позднее.

    США запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции с конца января 2018 года вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующее распоряжение содержится в опубликованном уведомлении Минфина США, пишет ТАСС.

    Уведомление министерства финансов США: «Гражданам США запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать напрямую или опосредовано товары или услуги (за исключением финансовых услуг), или технологию в целях оказания содействия в геологических исследованиях или производстве нефти в глубоких водах, на арктическом шельфе в Российской Федерации».

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров на брифинге Ассоциации европейского бизнеса заявил, что Москва не будет просить Запад об отмене санкций.

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