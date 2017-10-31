Шувалов: РФ просят поделиться опытом успешного продвижения в Doing Business

Первый
вице-премьер Игорь Шувалов прокомментировал продвижение России в рейтинге Doing Business.
Шувалов отметил, что Россия активно работает над внедрением лучших практик, положительно меняющих предпринимательскую среду.
При этом первый вице-премьер подчеркнул, что несколько стран, по данным Всемирного банка, уже попросили Россию поделиться секретом успешного продвижения в рейтинге.
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства: «По данным Всемирного банка, уже несколько стран обратились к нам с просьбой организовать контакты с соответствующими представителями в России для обсуждения вопросов улучшения инвестиционного климата».
Также Шувалов обратил внимание на то, что РФ за пять лет поднялась в рейтинге более чем на 80 позиций — со 120 на 35 место, передает ТАСС.
Doing Business — это рейтинг комфортности ведения бизнеса, который составляет Всемирный банк. В этом году Россия поднялась в нем на 5 строчек и теперь находится на 35-м месте. Сосед сверху — Япония, снизу — Казахстан. Первая тройка осталась неизменной: Новая Зеландия, Сингапур и Дания.
При этом первый вице-премьер подчеркнул, что несколько стран, по данным Всемирного банка, уже попросили Россию поделиться секретом успешного продвижения в рейтинге.
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства: «По данным Всемирного банка, уже несколько стран обратились к нам с просьбой организовать контакты с соответствующими представителями в России для обсуждения вопросов улучшения инвестиционного климата».
Также Шувалов обратил внимание на то, что РФ за пять лет поднялась в рейтинге более чем на 80 позиций — со 120 на 35 место, передает ТАСС.
Doing Business — это рейтинг комфортности ведения бизнеса, который составляет Всемирный банк. В этом году Россия поднялась в нем на 5 строчек и теперь находится на 35-м месте. Сосед сверху — Япония, снизу — Казахстан. Первая тройка осталась неизменной: Новая Зеландия, Сингапур и Дания.
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