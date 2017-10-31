Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    В Турции предложили ликвидировать систему «все включено»

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    • Фото: РИА Новости, Наталья Селиверстова
    В Турции предложили ликвидировать систему «все включено»

    В Турции предложили ликвидировать систему «все включено»

    В Турции предложили ликвидировать систему «все включено»
  • Фото: РИА Новости, Наталья Селиверстова

    • Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции предложил изменить концепцию туризма в стране.

    По мнению руководителя организации, Турции необходимо отказаться от системы «все включено», которая особенно популярна среди россиян и немцев. Глава конфедерации указал на то, что после ликвидации системы «все включено» туристы станут чаще покидать отели, посещать достопримечательности и ходить по магазинам, что позволит оживить ремесленный сектор.

    Сейчас же приезжающие в Турцию туристы зачастую путешествуют только между аэропортом и отелем и возвращаются домой, не имея представления о культурных и природных возможностях страны.

    При этом глава Конфедерации торговцев и ремесленников указал на то, что в среднем туристы в Турции тратят в стране по 570 долларов, сообщает Travel Russian News.

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