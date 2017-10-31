Ученый сообщил о неизвестном факте из биографии Гитлера

В 1919 году Адольф Гитлер пытался вступить в одну из крайне правых партий. существовавших в то время в Германии. Однако будущему основателю Третьего рейха ответили отказом.
Об этом агентству Sputnik рассказал историк из Абердинского университета Томас Уэбер. По словам ученого, ему удалось найти свидетельство того, что 30-летний Гитлер планировал стать членом Немецкой социалистической партии (DSP). Подтверждением этому стали показания возглавлявшего тогда DSP Ганса Георга Грассингера.
Томас Уэбер, историк: «Осенью 1919 года Гитлер явился в офис издательства и обратился к Грассингеру с просьбой разрешить ему писать в его газету и вступить в партию. В то время у него не было ни гроша, и он вдобавок хотел занять у Грассингера денег. Ему ответили, что ни газета, ни партия в нем не нуждаются».
Ученый пояснил, что Немецкая социалистическая партия была небольшой, но по сравнению с только зарождающимся движением нацистов казалась «громадной». Впрочем, уже в 1920 году партия начала терять политическую силу. В то время были предложения объединить DSP с национал-социалистами, однако Гитлер, который тогда уже входил в нацистское руководство, несколько раз выступал против. В результате DSP распалась.
Томас Уэбер, историк: «Осенью 1919 года Гитлер явился в офис издательства и обратился к Грассингеру с просьбой разрешить ему писать в его газету и вступить в партию. В то время у него не было ни гроша, и он вдобавок хотел занять у Грассингера денег. Ему ответили, что ни газета, ни партия в нем не нуждаются».
Ученый пояснил, что Немецкая социалистическая партия была небольшой, но по сравнению с только зарождающимся движением нацистов казалась «громадной». Впрочем, уже в 1920 году партия начала терять политическую силу. В то время были предложения объединить DSP с национал-социалистами, однако Гитлер, который тогда уже входил в нацистское руководство, несколько раз выступал против. В результате DSP распалась.
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