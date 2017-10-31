Житель Липецка до полусмерти избил годовалого пасынка

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении
24-летнего местного жителя, из-за которого маленький мальчик впал в кому.
По версии следствия, мужчина систематически избивал ребенка своей сожительницы, которому нет еще и двух лет. Насилие он применял, когда матери мальчика не было дома, а появление синяков на теле малыша объяснил чрезмерной подвижностью во время игр. А накануне, 30 октября, ребенок был госпитализирован в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой. Сейчас пострадавший малыш находится в коме.
Мужчина уже сознался в содеянном, объяснив избиения пасынка тем, что тот не реагировал на его устные замечания. Подозреваемый взят под стражу. Как отметили в управлении СК по Липецкой области, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Мужчина уже сознался в содеянном, объяснив избиения пасынка тем, что тот не реагировал на его устные замечания. Подозреваемый взят под стражу. Как отметили в управлении СК по Липецкой области, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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