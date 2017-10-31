Исаакий раздает ненужное имущество

В комитете по культуре пояснили, какие вещи перевозятся из памятника и кому они принадлежали до этого.
Новость о раздаче имущества Исаакиевского собора встревожила петербуржцев. Внутренний документ за подписью главы комитета по культуре, в котором говорится о передаче собственности собора подведомственным учреждениям, просочился в СМИ.
Обширный список включает в себя более 100 позиций. При этом раздают всё: от стремянок до декораций к спектаклям. Однако в самом комитете пояснили: Исаакий никто разбирать не планирует. Речь идет о выставочном и концертном оборудовании Смольного собора, который входил в комплекс музея-памятника до его передачи Русской православной церкви.
Это имущество не является собственностью музея, а лишь находится в его управлении и сейчас никем не используется. Поэтому и было принято решение передать оборудование, в том числе приспособления для маломобильных групп населения, театрам и музеям, где оно будет востребовано. В настоящее время комитет ведет прием заявок.
Обширный список включает в себя более 100 позиций. При этом раздают всё: от стремянок до декораций к спектаклям. Однако в самом комитете пояснили: Исаакий никто разбирать не планирует. Речь идет о выставочном и концертном оборудовании Смольного собора, который входил в комплекс музея-памятника до его передачи Русской православной церкви.
Это имущество не является собственностью музея, а лишь находится в его управлении и сейчас никем не используется. Поэтому и было принято решение передать оборудование, в том числе приспособления для маломобильных групп населения, театрам и музеям, где оно будет востребовано. В настоящее время комитет ведет прием заявок.
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