«Академик Примаков» будет разведывать месторождения нефти и газа в Арктике

Именем Евгения Примакова названо новое судно Российского научного флота.

Новому научно-исследовательскому судну Академии наук сегодня дали имя «Академик Примаков». Новое имя присвоили по многовековым морским традициям. Ирина Примакова, вдова политика, стала «крестной матерью» судна. Закончили торжественную церемонию молитвой за всех, кому предстоит выходить на нем в море.



В свое первое плавание судно ходило с надписью «Нептун» на борту. С июля по сентябрь пароход научного назначения работал в Баренцевом море по контракту с компанией «Газпром геологоразведка» и успешно выполнил все поставленные задачи.



Менее чем через месяц пароход отправится из Мурманска к берегам Африки проводить исследования по контракту с иностранной фирмой. Однако главные заказчики работ научного судна — это крупные российские энергетические компании, а основное направление — арктические широты.



Евгений Примаков, работавший премьером в сложные времена, умел принимать вызовы и находить выходы из сложнейших ситуаций. Новых прорывов ждут и от экипажа судна, тем более что, по словам специалистов, в своем классе оно лучшее.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.

