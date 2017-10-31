Россия начала строительство второй очереди АЭС «Бушер» в Иране

Россия приступила к реализации одного из крупнейших проектов за границей. В Иране началось строительство второй очереди АЭС «Бушер». Россия — одно из немногих государств, поддерживающих мирную ядерную программу Ирана. Сотрудничеству в этой сфере не помешали и западные санкции в отношении Москвы и Тегерана.

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Атомную электростанцию в Бушере начинали строить еще немцы, которые ушли отсюда из-за санкций еще в 80-м году. Завершить начатое взялась Россия и, несмотря на все препятствия, русские сдержали слово. Исламская республика Иран это оценила, и теперь здесь начинается активная фаза строительства второй очереди АЭС. Торжественную церемонию сегодня начали, призвав на помощь Аллаха.



Али Акбар Салехи, вице-президент Ирана: «Я не думаю, что в мире есть более известная АЭС, чем в Бушере. Мы надеемся, что с помощью России мы будем строить новые реакторы и через два года, и через семь лет».



Алексей Лихачёв, генеральный директор госкорпорации «Росатом»: «Друзья создают опоры для здания, которые поддерживают друг друга. Мы создаем объекты, жизненный цикл которых 100 лет. Мы формируем повестку отношений между Россией и Ираном на века, не только для наших внуков, но и правнуков».



Сейчас возведение ядерных реакторов АЭС «Бушер-2» находится, как говорится, на стадии котлована. Но даже одного взгляда достаточно для того, чтобы оценить масштабы строительства.



Сурен Амбарцумян, директор по строительству АЭС «Бушер»: «На нашем проекте учтены максимально все те требования, которые возникли после фукусимской трагедии. Реактор будет безопасным, атомная станция будет обеспечивать безопасную выдачу электроэнергии в сеть».



Для России иранские контракты — влияние в регионе, высокотехнологичный экспорт, рабочие места и десятки миллиардов долларов прибыли. Ну а для Ирана, который последние десятилетия находится под санкциями, строительство атомных блоков — не только электроэнергия, но и передовые технологии, которые поставляет Россия, плюс обучение персонала. Каждый наш реактор, по подсчетам иранской стороны, окупится уже через 10 лет.



Сейчас в городке живет 146 российских специалистов. В местной школе — семь учеников в разных классах и учителя-универсалы. Наши люди довольно быстро привыкают к местному климату и некоторым особенностям жизни в исламской республике.



Раньше в Бушере жили до трех тысяч российских специалистов. Сейчас, после того как был дан старт второй очереди АЭС, опустевший городок, похоже, снова станет оживленным.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.