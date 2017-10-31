Брат Кевина Спейси рассказал об отце-нацисте, насилующем собственных детей

Тучи сгущаются над самым известным телесериальным президентом Америки: сегодня стало известно, что Международная академия телевизионных искусств и наук решила отозвать премию «Эмми», присужденную двукратному обладателю «Оскара» Кевину Спейси — после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. После Спейси признался в своей нетрадиционной ориентации. Сегодня же вскрылась страшная правда о детстве актера.
Старший брат Кевина Спейси рассказал, что их отец был нацистом, педофилом и регулярно его насиловал при молчаливом согласии матери. Подробности этой голливудской драмы — у корреспондента НТВ Марины Казанцевой.
В суперуспешном сериале «Карточный домик» Кевин Спейси сыграл одного из самых неприятных политических персонажей — конгрессмена Фрэнка Андервуда, который идет по головам и становится 46-м президентом США. Теперь выясняется, что играть многие вещи даже не пришлось. В сериале он занимается сексом и с женщинами, и с мужчинами. И в реальной жизни признается: у него были отношения и с теми, и с другими. А сейчас он наконец решил жить как открытый гей.
В сериале отец Андервуда замечен на собрании Ку-клукс-клана. Настоящий отец Кевина Спейси, как рассказал старший брат актера, был нацистом, носил усы точь-в-точь как у Гитлера и держал в страхе всю семью. Между собой дети называли его «это существо». Отец постоянно их избивал, а когда старшему сыну было 12, в первый раз его изнасиловал и потом делал это регулярно. Мать обо всем знала, но предпочитала молчать. «Мы просто не могли вырасти нормальными людьми, — говорит Рэндалл, — и детей не заводили, чтобы им не передались дурные гены».
Эти шокирующие признания брат Спейси сделал после того, как Кевина обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Актер Энтони Рэпп, известный по сериалу «Звездный путь», заявил, что когда ему было 14, а Спейси 26, тот пригласил его на вечеринку и потом пытался вступить с ним в интимную связь. Спейси в ответ на обвинения сообщил, что хотя самого инцидента не помнит, поскольку, вероятно, был пьян, все равно готов принести актеру глубочайшие извинения. И тут же признался, что он гей и больше не хочет этого скрывать. Однако даже в ЛГБТ-сообществе, где всегда приветствуют каминг-ауты, его не поддержали.
Теперь все вокруг Спейси рушится, как «Карточный домик»: сериал после шестого сезона будет закрыт, премия «Эмми», которую ему присудили за вклад в мировое телепроизводство, отозвана. И, судя по тому, что произошло с Харви Вайнштейном, все это — только начало новой голливудской драмы.
В суперуспешном сериале «Карточный домик» Кевин Спейси сыграл одного из самых неприятных политических персонажей — конгрессмена Фрэнка Андервуда, который идет по головам и становится 46-м президентом США. Теперь выясняется, что играть многие вещи даже не пришлось. В сериале он занимается сексом и с женщинами, и с мужчинами. И в реальной жизни признается: у него были отношения и с теми, и с другими. А сейчас он наконец решил жить как открытый гей.
В сериале отец Андервуда замечен на собрании Ку-клукс-клана. Настоящий отец Кевина Спейси, как рассказал старший брат актера, был нацистом, носил усы точь-в-точь как у Гитлера и держал в страхе всю семью. Между собой дети называли его «это существо». Отец постоянно их избивал, а когда старшему сыну было 12, в первый раз его изнасиловал и потом делал это регулярно. Мать обо всем знала, но предпочитала молчать. «Мы просто не могли вырасти нормальными людьми, — говорит Рэндалл, — и детей не заводили, чтобы им не передались дурные гены».
Эти шокирующие признания брат Спейси сделал после того, как Кевина обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Актер Энтони Рэпп, известный по сериалу «Звездный путь», заявил, что когда ему было 14, а Спейси 26, тот пригласил его на вечеринку и потом пытался вступить с ним в интимную связь. Спейси в ответ на обвинения сообщил, что хотя самого инцидента не помнит, поскольку, вероятно, был пьян, все равно готов принести актеру глубочайшие извинения. И тут же признался, что он гей и больше не хочет этого скрывать. Однако даже в ЛГБТ-сообществе, где всегда приветствуют каминг-ауты, его не поддержали.
Теперь все вокруг Спейси рушится, как «Карточный домик»: сериал после шестого сезона будет закрыт, премия «Эмми», которую ему присудили за вклад в мировое телепроизводство, отозвана. И, судя по тому, что произошло с Харви Вайнштейном, все это — только начало новой голливудской драмы.
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