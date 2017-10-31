США ввели новые санкции против Ирана

Вашингтон включил в антииранский санкционный список еще 41 физическое лицо и компанию.
В частности, санкции решили ввести против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе командира Мохаммада Али Джаафари.
Также ограничительные меры коснулись таких иранских компаний, как Oriental Oil Kish, Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co. и Tidewater Middle East Co.
Как отметили в Минфине США, санкции вводятся в рамках работы по противодействию распространению оружия массового поражения, передает РИА Новости.
Надо сказать, что за последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Ирана. А Дональд Трамп заявлял, что считает «позором» ядерную сделку с Тегераном, и называл Иран «страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».
В ответ в Тегеране отмечали, что готовятся к любому развитию событий, и подчеркивали, что ракетная программа Ирана носит оборонительный характер.
Также ограничительные меры коснулись таких иранских компаний, как Oriental Oil Kish, Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co. и Tidewater Middle East Co.
Как отметили в Минфине США, санкции вводятся в рамках работы по противодействию распространению оружия массового поражения, передает РИА Новости.
Надо сказать, что за последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Ирана. А Дональд Трамп заявлял, что считает «позором» ядерную сделку с Тегераном, и называл Иран «страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».
В ответ в Тегеране отмечали, что готовятся к любому развитию событий, и подчеркивали, что ракетная программа Ирана носит оборонительный характер.
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