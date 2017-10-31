Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    В Астане обсуждают проведение в Сочи Конгресса по вопросам Сирии. войны и вооруженные конфликты, Сирия, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Астане обсуждают проведение в Сочи Конгресса по вопросам Сирии

    В Астане обсуждают проведение в Сочи Конгресса по вопросам Сирии

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    В Астане обсуждают проведение в Сочи Конгресса по вопросам Сирии

    В Астане обсуждают проведение в Сочи Конгресса по вопросам Сирии

    В Астане обсуждают проведение в Сочи Конгресса по вопросам Сирии

      В Астане проходит седьмая международная встреча по Сирии: достигнута предварительная договоренность о проведении Конгресса национального диалога Сирии.

      Предположительно, Конгресс национального диалога Сирии примет российский город Сочи 18 ноября. Об этом сообщают в МИД Казахстана, уточняя, что окончательное решение будет объявлено в ходе этого раунда переговоров, которые ведут сирийские власти и оппозиция при международном посредничестве.

      С инициативой проведения конгресса выступил Владимир Путин на недавнем форуме «Валдай».

      Конгресс нацелен на расширение круга участников урегулирования сирийского кризиса. Как сообщают информагентства, во время переговоров может появиться новая возможность для полноценного обсуждения будущей конституции Сирии.

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