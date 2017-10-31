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    Минобороны опубликовало видео удара «Великого Новгорода» по позициям ИГИЛ. Исламское государство, Минобороны РФ, подлодки, ракеты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны опубликовало видео удара «Великого Новгорода» по позициям ИГИЛ

    Минобороны опубликовало видео удара «Великого Новгорода» по позициям ИГИЛ

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    • Фото: @mod_russia / twitter.com
    Минобороны опубликовало видео удара «Великого Новгорода» по позициям ИГИЛ

    Минобороны опубликовало видео удара «Великого Новгорода» по позициям ИГИЛ

    Минобороны опубликовало видео удара «Великого Новгорода» по позициям ИГИЛ
    • Фото: @mod_russia / twitter.com

      • В Twitter Минобороны РФ появилась видеозапись пуска трех крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков в Сирии.

      Подлодка « Великий Новгород» нанесла залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Российские военные сняли на видео момент пуска ракет.

      Согласно сообщению военного ведомства, тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон боевиков, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГ в р-не Абу-Кемаль.

      Пуск осуществлялся из подводного положения из восточной части Средиземного моря. На контрольном пункте подтвердили, что ракеты цели достигли.

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