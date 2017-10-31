Минобороны опубликовало видео удара «Великого Новгорода» по позициям ИГИЛ

В Twitter Минобороны РФ появилась видеозапись пуска трех крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков в Сирии.
Подлодка « Великий Новгород» нанесла залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Российские военные сняли на видео момент пуска ракет.
Согласно сообщению военного ведомства, тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон боевиков, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГ в р-не Абу-Кемаль.
Пуск осуществлялся из подводного положения из восточной части Средиземного моря. На контрольном пункте подтвердили, что ракеты цели достигли.
Согласно сообщению военного ведомства, тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон боевиков, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГ в р-не Абу-Кемаль.
Пуск осуществлялся из подводного положения из восточной части Средиземного моря. На контрольном пункте подтвердили, что ракеты цели достигли.
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