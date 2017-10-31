Евгений Мартыненко работал с такими звездами, как София Ротару, Юрий Шевчук и Константин Кинчев, а потом сел на семь лет по обвинению в домогательствах к пятилетней дочери соседа.Во время съемки программы произошло невероятное: один из гостей программы раскрыл неожиданную правду, которая может повернуть эту историю на 180 градусов.Помогут ли новые обстоятельства выйти продюсеру на свободу или он останется в колонии? Вы узнаете первыми —