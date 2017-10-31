Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Неожиданная правда о деле осужденного за педофилию продюсера — на НТВ. НТВ, педофилия, телевидение, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеожиданная правда о деле осужденного за педофилию продюсера — на НТВ

    Неожиданная правда о деле осужденного за педофилию продюсера — на НТВ

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    Неожиданная правда о деле осужденного за педофилию продюсера — на НТВ

    Неожиданная правда о деле осужденного за педофилию продюсера — на НТВ

    Неожиданная правда о деле осужденного за педофилию продюсера — на НТВ

      1 ноября зрителей НТВ ждет особенный «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым». Прямо на съемочной площадке ток-шоу будут обнародованы новые показания по делу известного музыкального продюсера, обвиненного в педофилии.

      Евгений Мартыненко работал с такими звездами, как София Ротару, Юрий Шевчук и Константин Кинчев, а потом сел на семь лет по обвинению в домогательствах к пятилетней дочери соседа.

      Во время съемки программы произошло невероятное: один из гостей программы раскрыл неожиданную правду, которая может повернуть эту историю на 180 градусов.

      Помогут ли новые обстоятельства выйти продюсеру на свободу или он останется в колонии? Вы узнаете первыми — 1 ноября в 19.40 в «Специальном выпуске с Вадимом Такменёвым» на НТВ.

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