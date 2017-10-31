На складах в Москве нашли 70 тонн запрещенных сыров

Сотрудники Московской областной таможни сообщили об обнаружении в Москве крупной партии сыра из европейских стран.
Таможенники сообщили, что все 70 тонн санкционных сыров будут уничтожены. Сейчас ведется идентификация и пересчет обнаруженной продукции, передает портал «Подмосковье сегодня».
Крупную партию европейских сыров нашли на складах на востоке столицы. Товар хранился в двух ангарах и таможенники получили сведения о его реализации.
Ведется работа по установлению лиц, причастных к поставкам этих продуктов.
Крупную партию европейских сыров нашли на складах на востоке столицы. Товар хранился в двух ангарах и таможенники получили сведения о его реализации.
Ведется работа по установлению лиц, причастных к поставкам этих продуктов.
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