Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    На складах в Москве нашли 70 тонн запрещенных сыров

    комментировать

    На складах в Москве нашли 70 тонн запрещенных сыров

    На складах в Москве нашли 70 тонн запрещенных сыров

    Сотрудники Московской областной таможни сообщили об обнаружении в Москве крупной партии сыра из европейских стран.

    Таможенники сообщили, что все 70 тонн санкционных сыров будут уничтожены. Сейчас ведется идентификация и пересчет обнаруженной продукции, передает портал «Подмосковье сегодня».

    Крупную партию европейских сыров нашли на складах на востоке столицы. Товар хранился в двух ангарах и таможенники получили сведения о его реализации.

    Ведется работа по установлению лиц, причастных к поставкам этих продуктов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru