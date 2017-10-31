На ВДНХ откроется рекордный каток

На территории ВДНХ появится самый большой в мире каток с искусственным покрытием.
Каток протянется от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие», окружая ледовыми дорожками знаменитые фонтаны. Площадь ледовой поверхности превысит 20 000 квадратных метров.
Через каток перекинут светящийся пешеходный мост, с которого откроется панорамный вид на подсвеченный лед и центральную арт-инсталляцию, посвященную Олимпиаде в Пхёнчхане. Общая площадь инсталляции составит порядка 2000 квадратных метров.
Церемония открытия катка пройдет 1 декабря — театрализованное шоу «Путь звезды», созданное специально для России, представит испанский высотный театр Grupo Puja. При этом в пресс-службе ВДНХ отметили, что концерты и спортивные соревнования будут ждать гостей в течение всего сезона. Так, по выходным на катке будут проводить танцевальные мастер-классы и утренние зарядки, а по пятницам — танцевальные флешмобы. Для детей будет работать отдельная ледовая площадка с собственным павильоном проката. Работать каток будет ежедневно, кроме понедельника, с небольшим перерывом в середине дня для обновления ледового покрытия.
Через каток перекинут светящийся пешеходный мост, с которого откроется панорамный вид на подсвеченный лед и центральную арт-инсталляцию, посвященную Олимпиаде в Пхёнчхане. Общая площадь инсталляции составит порядка 2000 квадратных метров.
Церемония открытия катка пройдет 1 декабря — театрализованное шоу «Путь звезды», созданное специально для России, представит испанский высотный театр Grupo Puja. При этом в пресс-службе ВДНХ отметили, что концерты и спортивные соревнования будут ждать гостей в течение всего сезона. Так, по выходным на катке будут проводить танцевальные мастер-классы и утренние зарядки, а по пятницам — танцевальные флешмобы. Для детей будет работать отдельная ледовая площадка с собственным павильоном проката. Работать каток будет ежедневно, кроме понедельника, с небольшим перерывом в середине дня для обновления ледового покрытия.
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