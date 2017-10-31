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    Питерским школьникам предлагают почувствовать себя космонавтами. Санкт-Петербург, выставки и музеи, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерским школьникам предлагают почувствовать себя космонавтами

    Питерским школьникам предлагают почувствовать себя космонавтами

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    Питерским школьникам предлагают почувствовать себя космонавтами

    Питерским школьникам предлагают почувствовать себя космонавтами

    Питерским школьникам предлагают почувствовать себя космонавтами

      Отправиться в космос всем желающим предлагают на новой выставке в Петербурге.

      Экспозиция открылась на Васильевском острове в пространстве Nautilus в дни школьных каникул. Здесь можно увидеть космические корабли, скафандры космонавтов, личные вещи легендарных ученых Константина Циолковского и Сергея Королёва и даже картины Алексея Леонова.

      Известно, что в юности он выбирал, кем стать — летчиком или художником. О том, как российские корабли бороздят просторы космического пространства и о научно-технических достижениях, будут рассказывать в форме лекций.

      Гостей ждут сюрпризы. Например, прямые включения с МКС и панорамное видео, снятое в открытом космосе. Если надеть специальные очки, можно ощутить себя в невесомости. В течение месяца на выставку несколько раз заглянут и главные герои — космонавты.

      Уникальность экспозиции в том, что большинство вещей аутентичны. Помимо моделей летательных космических аппаратов есть прикладные вещи. Например, беговая дорожка 80-х. Оказывается, это важнейший тренажер, без которого не обходилась ни одна длительная экспедиция. Если бы она сломалась и космонавты не смогли ее починить в течение месяца, экипаж был обязан вернуться на землю.

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