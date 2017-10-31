В Иркутской области пациент напал на хирурга в травмпункте

Агрессивный пациент во время приема избил
врача-нейрохирурга в травматологическом пункте больницы в Братске Иркутской области.
Молодой человек 1995 года рождения явился в травмпункт с ушибами и ссадинами на лице. Во время осмотра пострадавший вдруг стал нервничать и злиться, набросился на врача-нейрохирурга и начал пинать его ногами.
Минздрав Иркутской области: «Во время осмотра у мужчины произошёл выплеск агрессии. Он нанес врачу-нейрохирургу удары ногой в спину в область грудного отдела позвоночника и грудную клетку. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру дебошир с силой схватил за руку».
После драки мужчина сбежал. Пострадавший врач написал заявление в полицию, передает РИА Новости.
Минздрав Иркутской области: «Во время осмотра у мужчины произошёл выплеск агрессии. Он нанес врачу-нейрохирургу удары ногой в спину в область грудного отдела позвоночника и грудную клетку. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру дебошир с силой схватил за руку».
После драки мужчина сбежал. Пострадавший врач написал заявление в полицию, передает РИА Новости.
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