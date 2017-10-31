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    В Иркутской области пациент напал на хирурга в травмпункте

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    В Иркутской области пациент напал на хирурга в травмпункте

    В Иркутской области пациент напал на хирурга в травмпункте

    Агрессивный пациент во время приема избил врача-нейрохирурга в травматологическом пункте больницы в Братске Иркутской области.

    Молодой человек 1995 года рождения явился в травмпункт с ушибами и ссадинами на лице. Во время осмотра пострадавший вдруг стал нервничать и злиться, набросился на врача-нейрохирурга и начал пинать его ногами.

    Минздрав Иркутской области: «Во время осмотра у мужчины произошёл выплеск агрессии. Он нанес врачу-нейрохирургу удары ногой в спину в область грудного отдела позвоночника и грудную клетку. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру дебошир с силой схватил за руку».

    После драки мужчина сбежал. Пострадавший врач написал заявление в полицию, передает РИА Новости.

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