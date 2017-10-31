Застреленный в Таллине мужчина оказался братом богатейшего бизнесмена Эстонии

Мужчина, застреленный во вторник в центре Таллина сотрудниками полиции, оказался братом одного из богатейших людей Эстонии.

483 полиция

стрельба

Таллин

Эстония

Об этом сообщила газета Postimees. По данным издания, размахивавший ножами и застреленный на площади свободы человек — брат сооснователя и действующего руководителя компании Transferwise Кристо Кяэрманна. В Эстонии Кристо Кяэрманн считается одним из самых богатых бизнесменов.



Брат бизнесмена Яанус Кяэрманн, по данным издания, страдал неврозами, в частности верил в теории заговора и писал об этом в своих соцсетях. Так, последней его записью в Facebook стало сообщение о том, что «США могут отслеживать каждое ваше движение, используя спутники и микроволновое излучение, wifi и освещение».



Ранее сообщалось, что в центре Таллина полицейские открыли огонь по размахивавшему ножами мужчине, который ходил босиком и пугал прохожих. На требование положить ножи на землю он не отозвался, а когда стражи порядка выстрелили в воздух, не остановился, а наоборот -

начал приближаться к ним.



Правоохранители открыли огонь из табельного оружия. В результате мужчина получил тяжелые ранения и позже умер в больнице.



