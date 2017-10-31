Насильно выданная замуж женщина отравила супруга и 14 его родственников

Полиция Пакистана арестовала
21-летнюю женщину, которая отравила молоком с ядом 15 человек.
Пакистанку Асию Биби насильно выдали замуж, хотя она была влюблена в другого человека. После свадьбы женщина попыталась сбежать от нелюбимого супруга, но ее поймали и вернули обратно. Тогда она решила избавиться от мужа.
Как пишут Вести.Ru, план убийства новобрачная придумала вместе со своим возлюбленным и его родственницей. Асия добавила яд в молоко и стала ждать, пока муж его выпьет. Однако в тот момент мужчина молока не захотел, а позже свекровь Асии приготовила из него йогурт и масло для всей семьи.
Эти продукты употребили 27 человек — 15 из них, в том числе и муж Асии, скончались. Остальные были госпитализированы.
Сама отравительница, ее возлюбленный и его родственница арестованы. Какое наказание их ждет, пока не сообщается.
Как пишут Вести.Ru, план убийства новобрачная придумала вместе со своим возлюбленным и его родственницей. Асия добавила яд в молоко и стала ждать, пока муж его выпьет. Однако в тот момент мужчина молока не захотел, а позже свекровь Асии приготовила из него йогурт и масло для всей семьи.
Эти продукты употребили 27 человек — 15 из них, в том числе и муж Асии, скончались. Остальные были госпитализированы.
Сама отравительница, ее возлюбленный и его родственница арестованы. Какое наказание их ждет, пока не сообщается.
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