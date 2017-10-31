Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    «Великий Новгород» ударил «Калибрами» по позициям ИГИЛ

    комментировать
    • Фото: РИА Новости
    «Великий Новгород» ударил «Калибрами» по позициям ИГИЛ

    «Великий Новгород» ударил «Калибрами» по позициям ИГИЛ

    «Великий Новгород» ударил «Калибрами» по позициям ИГИЛ
  • Фото: РИА Новости

    • Подводная лодка «Великий Новгород» уничтожила пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков ИГИЛ и склад вооружения террористов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

    Всего по позициям боевиков запрещенной группировки было выпущено три крылатых ракеты «Калибр». Пуск осуществлялся из подводного положения из восточной части Средиземного моря.

    Как сообщили в Минобороны РФ, данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.

    Также в военном ведомстве отметили, что подлодка «Великий Новгород» за два месяца провела уже четыре залповых пуска по позициям террористов. Крылатыми ракетами «Калибр» поражались цели на дальности от 350 до 700 километров, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru