«Великий Новгород» ударил «Калибрами» по позициям ИГИЛ

Подводная лодка «Великий Новгород» уничтожила пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков ИГИЛ и склад вооружения террористов в провинции
Дейр-эз-Зор в Сирии.
Всего по позициям боевиков запрещенной группировки было выпущено три крылатых ракеты «Калибр». Пуск осуществлялся из подводного положения из восточной части Средиземного моря.
Как сообщили в Минобороны РФ, данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.
Также в военном ведомстве отметили, что подлодка «Великий Новгород» за два месяца провела уже четыре залповых пуска по позициям террористов. Крылатыми ракетами «Калибр» поражались цели на дальности от 350 до 700 километров, передает РИА Новости.
Как сообщили в Минобороны РФ, данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.
Также в военном ведомстве отметили, что подлодка «Великий Новгород» за два месяца провела уже четыре залповых пуска по позициям террористов. Крылатыми ракетами «Калибр» поражались цели на дальности от 350 до 700 километров, передает РИА Новости.
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