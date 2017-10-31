Петербуржцев познакомят с жанром театрального рок-кабаре от Юрия Бутусова

В Петербурге в рамках фестиваля «Золотая маска» покажут лучшие спектакли прошедшего московского театрального сезона.

Петербуржцы увидят «Барабаны в ночи» Юрия Бутусова на сцене Александринского театра, «Изгнание» Марюса Ивашкявичуса и «Анна Ахматова. Поэма без героя». Это совместная постановка режиссера Кирилла Серебренникова и актрисы Аллы Демидовой.



Как передает корреспондент НТВ Павел Рыжков, жанр постановки «Барабаны в ночи» критики моментально отнесли к рок-кабаре. В спектакле Юрия Бутусова музыка подчиняет актеров и зрителей действительно роковой силе. Она же дала и идею оформления — варьете, весьма знакомого зрителям по фильму Боба Фосса.



Действие там тоже происходит в Веймарской республике с той лишь разницей, что пьеса Брехта написана раньше, в 1918 году. Однако Бутусов объяснил появление кабаре сильными традициями в немецкой культуре варьете и своими ассоциациями.



Юрий Бутусов, режиссер-постановщик: «Поскольку история как бы связанная с немецким языком с Берлином во многом, какая-то возникла ассоциация с Фридрихштадт палас в советское время известным очень заведением. И поэтому это как-то срослось».



Действие пьесы связаны с прошедшей войной. В мирную жизнь возвращается солдат, которого все считали погибшим, в том числе и его невеста. Главных героев играют Тимофей Трибунцев и Александра Урсуляк. Далеко не первый спектакль Бутусова, где у него блистает московская актриса. Говорят, что для режиссера Урсуляк, словно талисман, хотя он сам уверен в сильной труппе, подходящей именно для брехтовских пьес.



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