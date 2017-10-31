Адвокат виновницы ДТП в Балашихе оскорбила отца погибшего ребенка

Адвокат женщины, которая сбила шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, и отец ребенка устроили перепалку прямо во время заседания суда.
Романа Шимко возмутило то, что адвокат подсудимой Ольги Алисовой Наталья Куракина якобы улыбалась, слушая аудиозаписи звонков очевидцев в скорую сразу после смертельного ДТП. Улыбку на лице юриста отец ребенка заметил на словах о том, что «мальчик бежал».
Кроме того, сообщает Газета.Ru, Шимко в суде заявлял, что хотел бы провести психологическую экспертизу Куракиной.
В итоге адвокат не сдержалась и назвала отца погибшего ребенка «придурком».
Ранее стало известно, что адвокаты Романа Шимко решили потребовать отвода судьи. Его представители семьи погибшего ребенка обвинили в ангажированности и предположили, что судья «прямо или косвенно заинтересован в скорейшем разрешении дела в пользу подсудимой».
Напомним, громкое ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris насмерть сбила мальчика. При этом первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь в дозе, соответствующей сильной степени опьянения. Позднее же выяснилось, что врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов ненадлежащим образом произвел изъятие крови, что привело к загрязнению образца спиртообразующей микрофлорой.
Кроме того, сообщает Газета.Ru, Шимко в суде заявлял, что хотел бы провести психологическую экспертизу Куракиной.
В итоге адвокат не сдержалась и назвала отца погибшего ребенка «придурком».
Ранее стало известно, что адвокаты Романа Шимко решили потребовать отвода судьи. Его представители семьи погибшего ребенка обвинили в ангажированности и предположили, что судья «прямо или косвенно заинтересован в скорейшем разрешении дела в пользу подсудимой».
Напомним, громкое ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris насмерть сбила мальчика. При этом первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь в дозе, соответствующей сильной степени опьянения. Позднее же выяснилось, что врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов ненадлежащим образом произвел изъятие крови, что привело к загрязнению образца спиртообразующей микрофлорой.
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