Источник: экс-главу «Нафтогаза» обвиняют в мошенничестве на 12 млн долларов

По данным следствия, Игорь Бакай похитил 12 млн долларов у компании Metalloinvest Limited.
Следствие обвиняет бывшего главу «Нафтогаза» Игоря Бакая в хищении 12 млн долларов у компании Metalloinvest Limited, владеющей «Металлоинвестом» — одним из крупнейших горно-металлургических холдингов в РФ. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, близкий к ситуации.
Источник: «Бакай обвиняется в том, что совместно с пока еще неустановленными лицами совершил хищение у Metalloinvest Ltd. 12 млн долларов, полученных в рамках договора займа».
Ранее сообщалось, что Бакай арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что в правоохранительные органы на экс-главу «Нафтогаза» поступило 10 заявлений, в том числе от основателя «Металлоинвеста» Алишера Усманова. По некоторым данным, в последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Россией, и постоянно занимал деньги у знакомых. Бакаю может грозить до 10 лет заключения.
Игорь Бакай — создатель и первый председатель правления «Нафтогаза». До 2014 года занимал пост главы Государственного управления делами Украины. Однако после победы на выборах Виктора Ющенко Бакай ушел в отставку и в начале 2005 года уехал в Россию. На Украине же возбудили дело о злоупотреблении служебным положением и объявили Бакая в международный розыск. Однако в 2010 году суд в Киеве закрыл все уголовные дела, возбужденные против Бакая.
Источник: «Бакай обвиняется в том, что совместно с пока еще неустановленными лицами совершил хищение у Metalloinvest Ltd. 12 млн долларов, полученных в рамках договора займа».
Ранее сообщалось, что Бакай арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что в правоохранительные органы на экс-главу «Нафтогаза» поступило 10 заявлений, в том числе от основателя «Металлоинвеста» Алишера Усманова. По некоторым данным, в последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Россией, и постоянно занимал деньги у знакомых. Бакаю может грозить до 10 лет заключения.
Игорь Бакай — создатель и первый председатель правления «Нафтогаза». До 2014 года занимал пост главы Государственного управления делами Украины. Однако после победы на выборах Виктора Ющенко Бакай ушел в отставку и в начале 2005 года уехал в Россию. На Украине же возбудили дело о злоупотреблении служебным положением и объявили Бакая в международный розыск. Однако в 2010 году суд в Киеве закрыл все уголовные дела, возбужденные против Бакая.
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