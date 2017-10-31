Татьяна Тарасова разглядела в участнице шоу «Ты супер! Танцы» будущую звезду

Несколько месяцев назад Яна Михай могла только мечтать о занятии с легендарной Татьяной Тарасовой, приглашении на тренировку в ЦСКА и возможности выступить в ледовом шоу. Все это удалось осуществить благодаря проекту «Ты супер! Танцы».
В последний раз Яна Михай выходила на лед 2 месяца назад, еще в Екатеринбурге. Перед предстоящей тренировкой она очень волновалась. Еще бы — ей предстоит кататься там, где занимаются олимпийские чемпионы, к тому же с легендой фигурного катания — с самой Татьяной Тарасовой.
Устроить Яне Михай особенную тренировку на льду пообещала Анастасия Заворотнюк. Она узнала, что девочка занимается не только танцами, но и фигурным катанием, и организовала мастер-класс со своим мужем, фигуристом Петром Чернышёвым.
Яна Михай, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я хочу стать профессиональной фигуристкой, хочу стать тренером по фигурному катанию. Это же мечта любой начинающей фигуристки — тренировка с Тарасовой!»
Татьяна Анатольевна увидела в этой маленькой и серьезной девочке будущую звезду и чемпионку. Тут и характер, и стремление, и, бесспорно, талант. Кажется, одна мечта Яны уже сбылась — Тарасова пригласила ее тренироваться в клуб ЦСКА. Когда занятие закончилось, 10-летняя Яна и сама попробовала себя в роли тренера.
Пётр Чернышёв, фигурист: «Предлагаю тебе кое-чему сейчас научить Анастасию Заворотнюк, которая сейчас с удовольствием выйдет на лед».
Пётр и Настя пригласили Яну на зимнее ледовое шоу, а девочка твердо решила продолжать заниматься фигурным катанием.
Яна Михай: «Я очень соскучилась по льду, сегодня покаталась!»
Как передает корреспондент Анастасия Пак, несколько лет назад врачи говорили, что Яна Михай навсегда останется инвалидом и не то что на льду танцевать — стоять не сможет. Только доктора не знали, что девочка очень любит жизнь, приемные родители очень любят Яну, а любовь творит чудеса. Новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 4 ноября, в 20:00.
Устроить Яне Михай особенную тренировку на льду пообещала Анастасия Заворотнюк. Она узнала, что девочка занимается не только танцами, но и фигурным катанием, и организовала мастер-класс со своим мужем, фигуристом Петром Чернышёвым.
Яна Михай, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я хочу стать профессиональной фигуристкой, хочу стать тренером по фигурному катанию. Это же мечта любой начинающей фигуристки — тренировка с Тарасовой!»
Татьяна Анатольевна увидела в этой маленькой и серьезной девочке будущую звезду и чемпионку. Тут и характер, и стремление, и, бесспорно, талант. Кажется, одна мечта Яны уже сбылась — Тарасова пригласила ее тренироваться в клуб ЦСКА. Когда занятие закончилось, 10-летняя Яна и сама попробовала себя в роли тренера.
Пётр Чернышёв, фигурист: «Предлагаю тебе кое-чему сейчас научить Анастасию Заворотнюк, которая сейчас с удовольствием выйдет на лед».
Пётр и Настя пригласили Яну на зимнее ледовое шоу, а девочка твердо решила продолжать заниматься фигурным катанием.
Яна Михай: «Я очень соскучилась по льду, сегодня покаталась!»
Как передает корреспондент Анастасия Пак, несколько лет назад врачи говорили, что Яна Михай навсегда останется инвалидом и не то что на льду танцевать — стоять не сможет. Только доктора не знали, что девочка очень любит жизнь, приемные родители очень любят Яну, а любовь творит чудеса. Новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 4 ноября, в 20:00.
Комментарии